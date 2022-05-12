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В Токио пройдет саммит лидеров Японии и ЕС

В Токио пройдет саммит лидеров Японии и ЕС Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет сегодня переговоры в Токио с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Другие страны
12 мая 2022 г. 05:39
В Токио пройдет саммит лидеров Японии и ЕС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет сегодня переговоры в Токио с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, для европейских лидеров это будет первый визит в Японию с момента их вступления в должности в декабре 2019 года.

По данным газеты, Мишель и фон дер Ляйен намерены подтвердить сотрудничество в области принятия санкционных мер против России и оказания поддержки Украине. Лидеры, как ожидается, обсудят разработку подхода к действиям Китая, который усиливает свою активность в регионе, и проведут дискуссию на тему важности мира и стабильности в Тайваньском проливе. Также будет затронут вопрос укрепления взаимодействия Японии и ЕС в цифровой области и в сфере борьбы с изменением климата. По итогам встречи планируется принятие совместного заявления.

Кроме того, согласно информации телеканала NHK, 13 мая Мишель посетит Хиросиму, которая пострадала от американской атомной бомбардировки в 1945 году. Этот район также является родиной семьи нынешнего премьера Японии. Ожидается, что председатель Европейского совета, в частности, посетит местный музей и выступит с речью.

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