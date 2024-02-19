В Токио пройдет конференция по восстановлению Украины

Правительство Японии проведет двустороннюю конференцию с украинской стороной, посвященную вопросу восстановления Украины.

Правительство Японии проведет двустороннюю конференцию с украинской стороной, посвященную вопросу восстановления Украины.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, во встрече примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, его украинский коллега Денис Шмыгаль, а также представители около 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.

"Мы считаем, что необходимо неуклонно продолжать поддержку восстановления и реконструкции во благо народа Украины, который продолжает жить своей жизнью, несмотря на войну. Существуют различные потребности, и в ответ на них будем поддерживать развитие Украины, начиная от базовой чрезвычайной гуманитарной помощи до средне- и долгосрочных этапов восстановления средств к существованию, реконструкции и промышленного развития, чтобы в конечном итоге это привело к восстановлению всей страны", - сказала на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Ёко Камикава, комментируя предстоящее мероприятие.

В общей сложности Япония и Украина намерены обменяться 50 различными документами о сотрудничестве, в первую очередь имеющими отношение к инфраструктурным проектам. Соглашения будут подписаны как на правительственном уровне, так и на уровне частного сектора.