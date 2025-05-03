В Токио проходит митинг в защиту статьи конституции Японии об отказе от войны

Митинг и демонстрация в защиту 9-й (так называемой мирной) статьи конституции Японии, 78-ю годовщину принятия которой страна отмечает 3 мая, проходит в Токио.

Митинг и демонстрация в защиту 9-й (так называемой мирной) статьи конституции Японии, 78-ю годовщину принятия которой страна отмечает 3 мая, проходит в Токио.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Послевоенная конституция, принятая 3 мая 1947 года, зафиксировав отказ Японии от войны, подразумевала возможность применения силы только для обороны в случае нападения извне, поэтому и вооруженные силы Японии называются силами самообороны. Однако в конституции не прописан сам факт их существования и статус.

По данным организаторов, митинг в парке района Ариакэ в Токио собрал 38 тыс. человек. Он проходил под лозунгами "Нет дискуссиям об изменении конституции, с помощью конституции защитим мир, жизнь и права человека!", "Не гонка вооружений, а жизнь и существование!" и т.д.

Согласно проведенным к этому дню опросам ключевых газет, большинство японцев не желает изменения 9-й статьи, несмотря на то, что правящая Либерально-демократическая партия активно продвигает эту идею.

Так, согласно опросу, проведенному газетой "Асахи" с конца февраля по начало апреля по почте среди 1 899 человек, за внесение изменений в 9-ю статью выступило 35%, а против - 56%. По результатам опроса, проведенного газетой "Иомиури" с 10 марта по 16 апреля среди 2 012 человек, несмотря на то, что большинство - 60% выступает за внесение определенных изменений в основной закон (против 36%), подавляющее большинство - 80% - считают, что не нужно менять 9-ю статью.