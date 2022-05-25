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В Токио предупредили о возможной гибели более 6 тыс. человек при землетрясении

В Токио предупредили о возможной гибели более 6 тыс. человек при землетрясении Примерно 6 150 человек могут погибнуть в Токио в случае вертикального подземного толчка магнитудой 7,3 в южной части центра города, где вероятно крупное землетрясение.
Другие страны
25 мая 2022 г. 08:50
В Токио предупредили о возможной гибели более 6 тыс. человек при землетрясении

Примерно 6 150 человек могут погибнуть в Токио в случае вертикального подземного толчка магнитудой 7,3 в южной части центра города, где вероятно крупное землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое предупреждение содержится в материалах совещания по проблемам предотвращения последствий стихийных бедствий, состоявшегося в администрации столичной префектуры.

Национальное общественное телевидение Японии отмечает, что на совещании был утвержден новый доклад с прогнозами последствий землетрясения, которые пересматриваются каждые 10 лет.

Нынешние оценки основаны на наиболее пессимистичном сценарии, при котором подземный толчок магнитудой 7,3 происходит зимой в 18:00 при силе ветра 8 м/с, что будет максимально содействовать распространению пожаров и заблокирует в час пик более 4,5 млн человек в остановившемся транспорте. Согласно новым прогнозам, максимальное число погибших при таком варианте все же будет на 30% меньше, чем считалось 10 лет назад. По мнению авторов доклада, это связано со значительным распространением новых антисейсмических технологий укрепления построек и городской инфраструктуры.

Тем не менее при указанном сценарии полностью разрушенными окажутся 82,2 тыс. зданий. Пожары уничтожат более 112 тыс. построек. Число пострадавших превысит 93 тыс. Однако все эти оценки существенно ниже озвученных 10 лет назад.

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