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В Токио почтили память разведчика Рихарда Зорге

В Токио почтили память разведчика Рихарда Зорге Российские дипломаты в Токио почтили память советского разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге.
Другие страны
22 июня 2023 г. 08:05
В Токио почтили память разведчика Рихарда Зорге

Российские дипломаты в Токио почтили память советского разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Церемония прошла в день 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В ходе нее сотрудники посольства и торгпредства по традиции возложили к могиле разведчика на кладбище Тама в городе Футю (префектура Токио) венок и красные гвоздики.

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в столице Азербайджана Баку в семье немецкого инженера Густава Зорге. Был сотрудником советского Центрального разведывательного управления, до Второй мировой войны работал под видом журналиста в Германии и Японии.

Чаще всего использовал агентурный псевдоним "Рамзай", до начала нападения нацистской Германии на СССР неоднократно передавал сведения о готовящейся атаке. Информация, переданная Зорге, помогла отразить удар гитлеровцев по Москве. Он сообщил верховному командованию о решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 года и в начале 1942 года, после чего с восточных границ страны были сняты 26 свежих сибирских дивизий и переброшены на Западный фронт, что способствовало предотвращению захвата советской столицы в декабре 1941 года.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Считается одним из выдающихся разведчиков XX века.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada bakılı kəşfiyyatçı Rixard Zorgenin xatirəsi anılıb

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