В Токио отреагировали на сравнение Трампом ударов по Ирану с атомной бомбордировкой Японии

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

Как сообщает Report , японский политик подчеркнул, что оценки исторических событий обычно даются экспертами.

"Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония убеждена, что разрушения, вызванные ядерным оружием, никогда не должны повториться, и будет продолжать работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия. (...) Что касается озвученного вами взгляда на высказывание, то оценки исторических событий обычно даются экспертами", — заявил Хаяси.

Накануне Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который "положил конец" Второй мировой войне. Глава государства утверждал, что иранская ядерная программа "отброшена на десятилетия назад". При этом он не исключил новых ударов по Ирану, если он продолжит обогащать уран.