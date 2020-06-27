​В Токио на станции метро произошло задымление

Движение поездов по линии Гиндза токийского метрополитена было приостановлено из-за появления дыма на одной из станций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Киодо.

По данным представителей метрополитена, возможной причиной задымления мог стать сбой в работе системы кондиционирования. Движение по линии Гиндза было возобновлено спустя 15 минут. О пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что линия Гиздза протяженностью 14,3 километра соединяет такие оживленные станции, как Сибуя, Уэно, Гиндза, Симбаси и др.