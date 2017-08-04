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    В Токио на крупнейшем рыбном рынке в мире произошел пожар

    В результате никто не пострадал, но 935 квадратных метров рынка было разрушено© The Japan Times

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Полиция и пожарные Японии начали разборы завалов крупнейшего в мире рыбного рынка Цукидзи, на территории которого произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Пожар произошел поздним вечером 3 августа. В результате никто не пострадал, но 935 кв. м рынка было разрушено.

    В результате возгорания пострадали семь зданий. При этом на полную ликвидацию возгорания ушло около 15 часов.

    Пока не определены причины возгорания, в настоящее время продолжается расследование произошедшего.

    Рыбный рынок, который был создан 80 лет назад в Токио, каждый год посещают десятки тысяч людей. Он является одной из популярных у туристов достопримечательностей японской столицы.

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