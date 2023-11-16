В Токио мужчина протаранил на машине заграждение у посольства Израиля

Сотрудники полиции задержали мужчину, который на автомобиле врезался в заграждение у посольства Израиля в столице Японии.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который на автомобиле врезался в заграждение у посольства Израиля в столице Японии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издание The Japan Times.

Отмечается, что происшествие произошло утром в четверг. При этом пострадал один полицейский, охранявший порядок в зоне у посольства, у него сломан палец.

По данным издания, подозреваемому около 50 лет. У посольства в настоящее время дежурят десятки полицейских, проводится расследование.

Издание отмечает, что в последние недели территория близ посольства не раз становилась местом акций протестов в связи с военным конфликтом Израиля и радикального движения ХАМАС в секторе Газа.