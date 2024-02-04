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В Токио крупный пожар привел к приостановке движения поездов

В Токио крупный пожар привел к приостановке движения поездов Крупный пожар в одном из районов японской столицы вызвал частичную остановку движения поездов по одной из самых загруженных кольцевых линий Токио.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 08:19
В Токио крупный пожар привел к приостановке движения поездов

Крупный пожар в одном из районов японской столицы вызвал частичную остановку движения поездов по одной из самых загруженных кольцевых линий Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оператор железнодорожного сообщения JR East.

По данным столичных экстренных служб, пожар произошел близ станции Омори в столичном районе Ота. Согласно предварительной информации, горит один из местных ресторанов. На месте происшествия работают 24 пожарных расчета, которые пытаются локализовать огонь, перекинувшийся на соседние здания.

Из-за пожара было приостановлено движение на одном из участков кольцевой линии Яманотэ и нескольких других ветках. По крайней мере 800 пассажиров были эвакуированы из остановившихся поездов. Пострадал один человек.

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Версия на английском языке 1 injured in fire near railway station in Tokyo, train services disrupted

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