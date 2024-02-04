В Токио крупный пожар привел к приостановке движения поездов

Крупный пожар в одном из районов японской столицы вызвал частичную остановку движения поездов по одной из самых загруженных кольцевых линий Токио.
Как передает
По данным столичных экстренных служб, пожар произошел близ станции Омори в столичном районе Ота. Согласно предварительной информации, горит один из местных ресторанов. На месте происшествия работают 24 пожарных расчета, которые пытаются локализовать огонь, перекинувшийся на соседние здания.
Из-за пожара было приостановлено движение на одном из участков кольцевой линии Яманотэ и нескольких других ветках. По крайней мере 800 пассажиров были эвакуированы из остановившихся поездов. Пострадал один человек.