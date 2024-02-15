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В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон"

В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон" Полиция Токио арестовала четверых человек по подозрению в незаконном проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт "Покемон". Ориентировочная рыночная стоимость украденных карт составляет около 14,6 млн иен (97,3 тыс. долларов).
Другие страны
15 февраля 2024 г. 11:08
В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт Покемон

Полиция Токио арестовала четверых человек по подозрению в незаконном проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт "Покемон". Ориентировочная рыночная стоимость украденных карт составляет около 14,6 млн иен (97,3 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Согласно материалам следствия, задержанные проникли в магазин по продаже игральных карт в специальном районе Икебукуро и, разбив витрины ломом, похитили около 400 карт "Покемон". В ходе допроса некоторые из задержанных отрицали свою причастность к инциденту, в то время как другие признались, что продали украденные карты гражданам Китая.

В настоящее время полиция расследует возможную причастность задержанных к примерно 20 аналогичным кражам в магазинах по продаже игральных карт в столице Японии в 2023 году.

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Версия на английском языке 4 arrested in Tokyo on suspicion of stealing Pokemon cards

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