В токийском аэропорту загорелся двигатель лайнера Korean Air

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Возгорание левого двигателя авиалайнера Boeing 777, принадлежащего авиакомпании Korean Air, в токийском аэропорту Ханэда, привело к экстренной эвакуации 319 пассажиров и членов экипажа, сообщает Report со ссылкой на Kiodo.

Лайнер вырулил на взлетно-посадочную полосу для взлета, когда было обнаружено появление дыма в районе крыла. Все 319 пассажиров и членов экипажа были экстренно эвакуированы. Никто не пострадал. Самолет должен был следовать из Токио в Сеул.

Огонь был потушен. Полиция и пожарные выясняют причины происшествия.