В Токелау ввели карантин после выявления первого случая COVID-19

Власти тихоокеанского островного государства Токелау объявили карантин после выявления первого случая заражения коронавирусом.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio New Zeland со ссылкой на правительство страны.
Так, первый с начала пандемии COVID-19 случай инфицирования в Токелау был зафиксирован 21 мая. Пациент изолирован в больнице атолла Нукунону, однако власти приняли решение ввести жесткие карантинные меры на всех трех атоллах, принадлежащих государству.
В минздраве сообщили, что не знают, когда пациент был инфицирован, а также не могут определить источник заражения, в связи с чем санитарные ограничения будут действовать на всей территории страны.
Токелау - несамоуправляющаяся территория Новой Зеландии, расположенная в южной части Тихого океана. Страна с населением 1,4 тыс. человек (по итогам переписи 2013 года) до настоящего времени считалась полностью свободной от коронавируса.