В Токелау ввели карантин после выявления первого случая COVID-19

Власти тихоокеанского островного государства Токелау объявили карантин после выявления первого случая заражения коронавирусом.

Власти тихоокеанского островного государства Токелау объявили карантин после выявления первого случая заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio New Zeland со ссылкой на правительство страны.

Так, первый с начала пандемии COVID-19 случай инфицирования в Токелау был зафиксирован 21 мая. Пациент изолирован в больнице атолла Нукунону, однако власти приняли решение ввести жесткие карантинные меры на всех трех атоллах, принадлежащих государству.

В минздраве сообщили, что не знают, когда пациент был инфицирован, а также не могут определить источник заражения, в связи с чем санитарные ограничения будут действовать на всей территории страны.

Токелау - несамоуправляющаяся территория Новой Зеландии, расположенная в южной части Тихого океана. Страна с населением 1,4 тыс. человек (по итогам переписи 2013 года) до настоящего времени считалась полностью свободной от коронавируса.