В TikTok отреагировали на угрозы Трампа

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране.

Как передает Report, она заявила, что компания планирует остаться в США надолго, и поблагодарила жителей за поддержку.

"Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо", — прозвучало заявление Паппас в аккаунте компании в Twitter.

Кроме того в TikTok подчеркнули безопасность хранения данных пользователей.

Ранее, 1 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп приготовился запретить социальную сеть TikTok. "Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США", — заявил американский лидер. Он напомнил, что может использовать для этого чрезвычайные экономические полномочия или подписать соответствующий исполнительный указ.