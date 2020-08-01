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В TikTok отреагировали на угрозы Трампа

В TikTok отреагировали на угрозы Трампа Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране
Другие страны
1 августа 2020 г. 21:07
В TikTok отреагировали на угрозы Трампа

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране.

Как передает Report, она заявила, что компания планирует остаться в США надолго, и поблагодарила жителей за поддержку.

"Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо", — прозвучало заявление Паппас в аккаунте компании в Twitter.

Кроме того в TikTok подчеркнули безопасность хранения данных пользователей.

Ранее, 1 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп приготовился запретить социальную сеть TikTok. "Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США", — заявил американский лидер. Он напомнил, что может использовать для этого чрезвычайные экономические полномочия или подписать соответствующий исполнительный указ.

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