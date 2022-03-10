В тихоокеанском государстве зафиксировали первый случай COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован властями островного тихоокеанского государства Ниуэ.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован властями островного тихоокеанского государства Ниуэ.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги.

По словам премьера, заразившийся прибыл в страну из Новой Зеландии в понедельник, 7 марта 2022 года, и сразу после прилета был помещен в изолятор. "В настоящее время этот человек остается под наблюдением медиков. Перед поездкой пациент был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, перед посадкой на рейс в Окленде получил отрицательный результат двух тестов на COVID-19", - цитирует радиостанция Тагелаги.

За все время пандемии в стране не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19 и Ниуэ считалась полностью свободным от коронавируса государством. Почти 100% взрослых жителей острова (население Ниуэ составляет 1,6 тыс. человек по итогам переписи 2011 года) были дважды вакцинированы от ковида.