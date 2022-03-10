В тихоокеанском государстве зафиксировали первый случай COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован властями островного тихоокеанского государства Ниуэ.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция
По словам премьера, заразившийся прибыл в страну из Новой Зеландии в понедельник, 7 марта 2022 года, и сразу после прилета был помещен в изолятор. "В настоящее время этот человек остается под наблюдением медиков. Перед поездкой пациент был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, перед посадкой на рейс в Окленде получил отрицательный результат двух тестов на COVID-19", - цитирует радиостанция Тагелаги.
За все время пандемии в стране не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19 и Ниуэ считалась полностью свободным от коронавируса государством. Почти 100% взрослых жителей острова (население Ниуэ составляет 1,6 тыс. человек по итогам переписи 2011 года) были дважды вакцинированы от ковида.