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В тихоокеанском государстве зафиксировали первый случай COVID-19

В тихоокеанском государстве зафиксировали первый случай COVID-19 Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован властями островного тихоокеанского государства Ниуэ.
Другие страны
10 марта 2022 г. 07:01
В тихоокеанском государстве зафиксировали первый случай COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован властями островного тихоокеанского государства Ниуэ.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги.

По словам премьера, заразившийся прибыл в страну из Новой Зеландии в понедельник, 7 марта 2022 года, и сразу после прилета был помещен в изолятор. "В настоящее время этот человек остается под наблюдением медиков. Перед поездкой пациент был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, перед посадкой на рейс в Окленде получил отрицательный результат двух тестов на COVID-19", - цитирует радиостанция Тагелаги.

За все время пандемии в стране не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19 и Ниуэ считалась полностью свободным от коронавируса государством. Почти 100% взрослых жителей острова (население Ниуэ составляет 1,6 тыс. человек по итогам переписи 2011 года) были дважды вакцинированы от ковида.

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