В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Тихого океана близ островов Тонга.

Как передает Report, со сссылкой на РИА новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11.32 воскресенья по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 109 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо, расположенного на юго-западном берегу острова Ниуатопутапу.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.