В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 14.04 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 238 километрах к северу от города Нукуалофа. Очаг находится на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.