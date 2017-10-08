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    В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчки зафиксированы в 14.04 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 238 километрах к северу от города Нукуалофа. Очаг находится на глубине 10 километров.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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