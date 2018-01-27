В Тихом океане пропал паром, на борту которого было 50 человек

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Спасательные службы Кирибати и Новой Зеландии ведут поиск пропавшего в Тихом океане парома, на борту которого находились 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, паром вышел из порта острова Ноноути в четверг, 18 января, и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома, на этой неделе к операции присоединились службы спасения и силы обороны Новой Зеландии.

"Мы делаем все возможное, чтобы установить местонахождение парома и пассажиров. Насколько мы пониманием, судно подверглось ремонту в части гребного вала перед отплытием. Это могло привести к проблемам с навигацией", — цитирует издание представителя координационного центра спасения Новой Зеландии.

Как сообщается, паром был оборудован высокочастотным радио, однако неизвестно, достаточно ли у судна топлива и питьевой воды для пассажиров.