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    В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 00.26 по времени UTC (03.26 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 122 километрах к юго-востоку от деревни Инараджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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