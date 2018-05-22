В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 00.26 по времени UTC (03.26 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 122 километрах к юго-востоку от деревни Инараджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.