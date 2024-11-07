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В Тихом океане произошла серия сильных землметрясений

В Тихом океане произошла серия сильных землметрясений Серия подземных толчков магнитудой от 5,1 до 5,8 была зафиксирована у восточного побережья Фиджи.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 06:12
В Тихом океане произошла серия сильных землметрясений

Серия подземных толчков магнитудой от 5,1 до 5,8 была зафиксирована у восточного побережья Фиджи.

Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, серия землетрясений произошла в Тихом океане, в 350 км к востоку от столицы Республики Фиджи Сувы, где проживают порядка 94 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине в пределах 420 - 580 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, что ранее землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано недалеко от японского острова Хахадзима в Тихом океане к северо-западу от места последних толчков.

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