В Тихом океане произошла серия сильных землметрясений

Серия подземных толчков магнитудой от 5,1 до 5,8 была зафиксирована у восточного побережья Фиджи.
Как передает
По его данным, серия землетрясений произошла в Тихом океане, в 350 км к востоку от столицы Республики Фиджи Сувы, где проживают порядка 94 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине в пределах 420 - 580 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.
Напомним, что ранее землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано недалеко от японского острова Хахадзима в Тихом океане к северо-западу от места последних толчков.