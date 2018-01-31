В Тихом океане продолжаются поиски парома с 80 пассажирами на борту

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Более 80 человек находились на борту пассажирского парома, пропавшего в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти тихоокеанского островного государства Кирибати, между островами которого курсировало судно.

Представитель национальной спасательной службы заявил, что на пароме находились около 80 пассажиров и около пяти членов экипажа.

Отмечается, что глава Кирибати намерен сделать официальное заявление по поводу инцидента 31 января.

Напомним, что ЧП с паромом произошел 18 января. Судно MV Butiraoi вышло с острова Ноноути и спустя два дня должно было прибыть к расположенному примерно в 280 км к северо-западу столичному острову Тарава. Однако вместо этого паром перестал выходить на связь.

Сначала поисками занимались только власти Фиджи, но 27 января к операции присоединился координационный центр спасения Новой Зеландии (RCCNZ).

28 января семеро пассажиров парома были спасены. Новозеландский патрульный самолет обнаружил дрейфующую шлюпку с людьми в океане. Выжившие рассказали, что паром затонул. При этом у пассажиров было мало времени, чтобы спастись.

В настоящее время поиски других пассажиров парома продолжаются. Они ведутся силами Новой Зеландии, Австралии и США.