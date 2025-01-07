В Тибете зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8

Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

"По состоянию на 12.00 7 января в общей сложности зафиксировано 49 афтершоков, в том числе 33 афтершока магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 - магнитудой от 3,0 до 3,9 и три - магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка", - говорится в заявлении центра.

Отметим, что 53 человека погибли и 62 получили ранения в результате землетрясения в Тибете.