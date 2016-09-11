В территориальные воды Японии вошли четыре патрульных корабля КНР

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ Четыре патрульных корабля береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщила служба безопасности на море Японии.

Утром в воскресенье четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии в районе спорных островов Сенкаку. Несмотря на требования японской службы безопасности на море покинуть зону, китайские корабли оставались в территориальных водах Японии около полутора часов. В настоящее время они находятся в прилежащей зоне. Японская служба безопасности на море контролирует ситуацию.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.