Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В теракте в Лондоне пострадали граждане 11 стран, из них 12 британцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Пострадали люди 11 национальностей: 12 британцев, трое французов, двое румын, четверо граждан Южной Кореи, один поляк, один немец, один ирландец, один гражданин Китая, один гражданин США, один итальянец и двое граждан Греции", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

По ее словам, трое полицейских ранены, двое из них сейчас находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.