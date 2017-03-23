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    В теракте в Лондоне пострадали граждане 11 стран

    Двое полицейских находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В теракте в Лондоне пострадали граждане 11 стран, из них 12 британцев.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    "Пострадали люди 11 национальностей: 12 британцев, трое французов, двое румын, четверо граждан Южной Кореи, один поляк, один немец, один ирландец, один гражданин Китая, один гражданин США, один итальянец и двое граждан Греции", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

    По ее словам, трое полицейских ранены, двое из них сейчас находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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