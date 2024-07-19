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В Тель-Авиве заявили о повышенной готовности из-за инцидента с БПЛА

В Тель-Авиве заявили о повышенной готовности из-за инцидента с БПЛА Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в режиме повышенной готовности после ночного взрыва, вызванного падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Другие страны
19 июля 2024 г. 10:26
В Тель-Авиве заявили о повышенной готовности из-за инцидента с БПЛА

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в режиме повышенной готовности после ночного взрыва, вызванного падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом мэр города написал в соцсети "Х".

"Муниципалитет Тель-Авив - Яффо находится в состоянии повышенной готовности в связи с серьезным инцидентом с БПЛА, в результате которого погиб один человек и несколько были ранены. Война все еще здесь, она тяжела и болезненна. Муниципальные силы быстро прибыли на место и справились с инцидентом, и мы готовы к развитию событий, если оно будет. Я призываю общественность следовать указаниям", - написал он.

Ранее пресс-служба израильской полиции сообщила, что получила сотни вызовов от людей, слышавших громкий взрыв в центре Тель-Авива. В результате происшествия один человек погиб и десять получили ранения, проинформировали в полиции.

По информации службы скорой помощи, инцидент произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем в центре Тель-Авива. Примерно в 150 м от места происшествия расположено здание консульства США.

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