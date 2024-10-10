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В Тель-Авиве предотвращен крупный теракт в торговом центре Азриэли

В Тель-Авиве предотвращен крупный теракт в торговом центре Азриэли Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и бойцы спецподразделения полиции "Гидоним 33" предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, и задержали пятерых подозреваемых, завербованных ИГ.
Другие страны
10 октября 2024 г. 14:42
В Тель-Авиве предотвращен крупный теракт в торговом центре Азриэли

Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и бойцы спецподразделения полиции "Гидоним 33" предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, и задержали пятерых подозреваемых, завербованных ИГ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Полицейские Центрального округа, бойцы спецподразделения "Гидоним 33" и силы ШАБАК предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, который планировался пятью жителями Тайбе, создавшими террористическую ячейку, связанную с ИГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Израиля планировали теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. У них конфисковали оружие. Отмечается, что двое из задержанных придерживались идеологии ИГ и планировали отправиться в зону боевых действий, а также поддерживать связь с иностранными представителями террористов.

Следствие выявило, что участники группировки просматривали видеозаписи с терактами в Сирии и обсуждали количество взрывчатки, которое необходимо для подрыва башен, у основания которых находится ТЦ.

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