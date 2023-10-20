Число пострадавших в Израиле с начала боевых действий достигло почти пяти тысяч

Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило 4,9 тысячи человек.

Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило 4,9 тысячи человек.

Как передает Report , об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на минздрав Израиля.

"Всего с 7 октября в больницах получили помощь 4932 пострадавших", - пишет издание.

Отмечается, что 299 человек находятся в больницах по всей стране. Из них 49 находятся в тяжелом состоянии, а 172 - в состоянии средней тяжести.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".