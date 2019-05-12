​В Тель-Авиве официально началось "Евровидение-2019"

Международный конкурс "Евровидение-2019" начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась "Деревня "Евровидения". Организаторы отмечают, что это самый большой подобный комплекс, созданный за все время проведения конкурса. На территории в 6 га разместились официальная фан-зона. Там находятся четыре огромных экрана с трансляцией выступлений, бар длиной 100 м и 85 гастрономических палаток, где будут предлагать различные блюда.

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая.