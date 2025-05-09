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В Тель-Авиве объявлена угроза ракетного обстрела

В Тель-Авиве объявлена угроза ракетного обстрела В связи с угрозой ракетного удара в центральных областях Израиля, включая Тель-Авив, были включены сирены воздушной тревоги.
Другие страны
9 мая 2025 г. 18:08
В Тель-Авиве объявлена угроза ракетного обстрела

В связи с угрозой ракетного удара в центральных областях Израиля, включая Тель-Авив, были включены сирены воздушной тревоги.

Как передает Report, армия обороны Израиля сообщила о зафиксированном пуске ракеты, предположительно с территории Йемена, и заявила, что ведет расследование инцидента.

Примечательно, что это первая подобная атака со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) после недавнего уничтожения израильскими ВВС аэропорта в Сане. Из-за ударов Израиля по городу ранения получили 38 человек, еще трое не выжили.

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Версия на азербайджанском языке Təl-Əvivdə raket hücumu təhlükəsi elan edilib

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