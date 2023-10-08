В Тель-Авиве обрушилось здание, есть раненые

Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.

Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.

Как передает Report, об этом сообщает Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.

По их данным, из здания были спасены двое раненых человек.

В текущий момент ведется поисково-спасательная операция, чтобы убедиться, что в здании не осталось людей, говорится в публикации.

Haaretz пишет, что помимо инцидента в Тель-Авиве, сообщалось о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле - в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля задействует все ресурсы для уничтожения движения ХАМАС, боевики которого напали на территорию страны.