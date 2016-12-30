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    В Тель-Авиве госпитализировали российского посла

    Cейчас дипломат находится в порядке

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Александр Петрович Шеин был экстренно госпитализирован в тель-авивскую больницу "Ихилов" после того, как ему стало плохо во время ужина в ресторане "Монтерей" в Тель-Авиве.

    Как передает Report, об этом пишет Ynet.

    По данным, на тот момент, когда его доставили в отделение интенсивной терапии, дипломат находился в стабильном состоянии.

    Его заместитель Алексей Дробинин подтверждает информацию о госпитализации посла Шейна. По словам Дробинина, сейчас дипломат находится в порядке.

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