В Тель-Авиве госпитализировали российского посла

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Александр Петрович Шеин был экстренно госпитализирован в тель-авивскую больницу "Ихилов" после того, как ему стало плохо во время ужина в ресторане "Монтерей" в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом пишет Ynet.

По данным, на тот момент, когда его доставили в отделение интенсивной терапии, дипломат находился в стабильном состоянии.

Его заместитель Алексей Дробинин подтверждает информацию о госпитализации посла Шейна. По словам Дробинина, сейчас дипломат находится в порядке.