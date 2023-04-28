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В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля

В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей машине в центре Тель-Авива.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 03:11
В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля

Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей машине в центре Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба министра.

"Несколько нарушителей спокойствия напали на охрану министра и на сотрудников полиции, пытаясь добраться до него и причинить ему вред. Охрана министра и сотрудники полиции защитили его своими телами, после чего манифестанты также напали на сотрудников полиции", - говорится в заявлении от имени министра.

Израильский портал Arutz Sheva пишет, что один из полицейских, защищавших Барката, получил травмы, его госпитализировали. Издание Haaretz отмечает, что двое нападавших были задержаны.

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