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    В Техасе задержали подозреваемого в причастности к ранению трех человек

    © Foto: "AFP"

    Баку 25 апреля. REPORT.AZ/  Полиция задержала подозреваемого в ранении трех человек у магазина стройматериалов Home Depot в Далласе, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. 

    Как сообщает Report, по данным телеканала, подозреваемого задержали после продолжительной автомобильной погони. "Мы нашли того, кого искали", — цитирует телеканал мэра Далласа Майка Роулинга. Ранее полицейское управление Далласа сообщило, что два сотрудника полиции и один мирный житель получили ранения в результате стрельбы в городе Даллас. Состояние полицейских оценивается как критическое.

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