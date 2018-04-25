В Техасе задержали подозреваемого в причастности к ранению трех человек

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Баку 25 апреля. REPORT.AZ/ Полиция задержала подозреваемого в ранении трех человек у магазина стройматериалов Home Depot в Далласе, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Как сообщает Report, по данным телеканала, подозреваемого задержали после продолжительной автомобильной погони. "Мы нашли того, кого искали", — цитирует телеканал мэра Далласа Майка Роулинга. Ранее полицейское управление Далласа сообщило, что два сотрудника полиции и один мирный житель получили ранения в результате стрельбы в городе Даллас. Состояние полицейских оценивается как критическое.