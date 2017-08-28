В Техасе введено чрезвычайное положение в связи с наводнением

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ До 2000 человек эвакуированы из районов города Хьюстона, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

По данным Национальной метеорологической службы, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

Также сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти: в графстве Арканзас один человек скончался в пятницу вечером при пожаре у себя дома, а в Хьюстоне погибла женщина, управлявшая автомобилем во время наводнения.

Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих графств на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".

Президент СЩА Дональд Трамп намерен посетить Техас, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия.



