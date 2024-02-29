В Техасе в результате природных пожаров погиб человек

Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров.

Один человек погиб в результате бушующих в американском штате Техас природных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на координатора по связям с общественностью округа Дейдры Томас.

"Одна подтвержденная смерть в Скоттс-Акре (один из районов города Стиннетт, административный центр округа)", - сказала она, добавив, что речь идет о 83-летней женщине, которая по словам ее родственников, погибла в своем доме.

Томас также сообщила, что пожар в городе Стиннетт уничтожил не менее 20 строений.

По информации телеканала, техасская энергетическая компания North Plains Electric Cooperative, обслуживающий семь техасских округов города Панхандл, сообщила, что из-за пожара придется восстанавливать около 115 миль (185 километров) линий электропередачи. Как отметили в компании, из-за сложившейся ситуации без света остались около тысячи домов.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Телеканал сообщал в среду, что площадь одного из бушующих в Техасе пожаров с присвоенным именем Smokehouse Creek достигла уже почти 344 тыс. гектаров, огонь перекинулся на территорию соседней Оклахомы.