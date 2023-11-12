В Техасе три человека погибли в вооруженном инциденте с заложниками

Три человека, в том числе сотрудник полиции, были убиты в Остине, штат Техас, после того, как подозреваемый взял нескольких заложников и вступил в перестрелку с полицией.
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Прибывшие на вызов полицейские установили, что подозреваемый удерживает в доме двух заложников, третьей жертве удалось сбежать, она была найдена недалеко от места происшествия с ножевыми ранениями.
По словам Хендерсон, первоначальная операция по спасению оказалась неудачной. При попытке полицейских проникнуть в дом злоумышленник открыл огонь, в результате чего огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался в больнице, состояние другого оценивается как удовлетворительное. В перестрелке также погибли два заложника, которых удерживал мужчина.
Позже к месту инцидента был привлечен отряд спецназа, который и обезвредил подозреваемого. В настоящее время полиция проводит расследование.
Местные СМИ указывают, что это первый за последние 10 лет случай, когда полицейский в Остине погибает при исполнении служебных обязанностей.