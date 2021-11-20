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В Техасе столкнулись реактивные самолеты ВВС США, есть погибший и раненые

В Техасе столкнулись реактивные самолеты ВВС США, есть погибший и раненые Один пилот погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon на авиабазе ВВС США Лафлин в Техасе.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 06:02
В Техасе столкнулись реактивные самолеты ВВС США, есть погибший и раненые

Один пилот погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon на авиабазе ВВС США Лафлин в Техасе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сообщение об инциденте появилось на сайте базы.

По данным отчета военных, один из пострадавших пилотов получил помощь в медицинском центре и был отпущен, другой доставлен санавиацией в больницу в критическом состоянии. Иные подробности случившегося пока не разглашаются.

По факту произошедшего начато расследование.

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