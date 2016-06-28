В Техасе столкнулись два поезда - ФОТО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Два грузовых поезда столкнулись на северо-западе американского штата Техас.

Как сообщает Report со ссылкой на Breaking 911, в результате столкновения произошло возгорание.

Предположительно, поезда принадлежат железнодорожной компании BNSF Railway. На фотографиях с места аварии видны опрокинутые вагоны и густой черный дым. На месте столкновения находятся экстренные службы.

На данный момент нет информации о жертвах и пострадавших.