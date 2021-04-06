О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Техасе шесть членов одной семьи обнаружили застреленными в доме

В Техасе шесть членов одной семьи обнаружили застреленными в доме Шесть членов одной семьи найдены мертвыми в доме в американском городе Аллен (штат Техас) в понедельник.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 00:09
В Техасе шесть членов одной семьи обнаружили застреленными в доме

Шесть членов одной семьи найдены мертвыми в доме в американском городе Аллен (штат Техас) в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на местное отделение телеканала Fox News, у всех убитых огнестрельные ранения.

По информации полицейских, застрелены супружеская пара, трое их взрослых детей и их бабушка. По предварительной версии полиции, двое братьев убили остальных членов семьи, а затем совершили самоубийство. Согласно сведениям правоохранительных органов, один из братьев оставил сообщение о случившемся, однако его содержание не разглашается. Отмечается, что убитые были выходцами из Бангладеша.

Сейчас полиция продолжает расследование дела об убийстве, которое, скорее всего, произошло на прошедших выходных, говорится в сообщении телеканала. При этом каких-либо заявлений в полицию непосредственно перед инцидентом не поступало.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
Назначен новый глава ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана
Назначен новый глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
5 апреля 2021 г. 12:57
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
5 апреля 2021 г. 12:33
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
5 апреля 2021 г. 11:43
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
Хикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства
ФотоХикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства
5 апреля 2021 г. 10:20
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
3 апреля 2021 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi