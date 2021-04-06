В Техасе шесть членов одной семьи обнаружили застреленными в доме

Шесть членов одной семьи найдены мертвыми в доме в американском городе Аллен (штат Техас) в понедельник.

Шесть членов одной семьи найдены мертвыми в доме в американском городе Аллен (штат Техас) в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на местное отделение телеканала Fox News, у всех убитых огнестрельные ранения.

По информации полицейских, застрелены супружеская пара, трое их взрослых детей и их бабушка. По предварительной версии полиции, двое братьев убили остальных членов семьи, а затем совершили самоубийство. Согласно сведениям правоохранительных органов, один из братьев оставил сообщение о случившемся, однако его содержание не разглашается. Отмечается, что убитые были выходцами из Бангладеша.

Сейчас полиция продолжает расследование дела об убийстве, которое, скорее всего, произошло на прошедших выходных, говорится в сообщении телеканала. При этом каких-либо заявлений в полицию непосредственно перед инцидентом не поступало.