В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы

Стрельба произошла в городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы.

Стрельба произошла в городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

По данным полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Начато расследование причин происшедшего. Никто не был задержан.

Во вторник исследовательская организация Gun Violence Archive сообщила, что инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек, еще более 37,9 тыс. человек получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей и подростков.