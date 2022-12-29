О нас

В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы

В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы Стрельба произошла в городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 10:04
В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы

Стрельба произошла в городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

По данным полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Начато расследование причин происшедшего. Никто не был задержан.

Во вторник исследовательская организация Gun Violence Archive сообщила, что инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек, еще более 37,9 тыс. человек получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей и подростков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Франция предоставит Украине вооружение на 200 млн евро
Франция предоставит Украине вооружение на 200 млн евро
29 декабря 2022 г. 09:42
Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем минирования на 180 млн долларов
Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем минирования на 180 млн долларов
29 декабря 2022 г. 09:10
СМИ: Индия начала следствие в отношении фармкомпании после смерти 18 детей в Узбекистане
СМИ: Индия начала следствие в отношении фармкомпании после смерти 18 детей в Узбекистане
29 декабря 2022 г. 08:59
На Кубе в результате ДТП погибли пять человек
На Кубе в результате ДТП погибли пять человек
29 декабря 2022 г. 08:48
США с 5 января вводят обязательный тест на ковид для прибывших из КНР
США с 5 января вводят обязательный тест на ковид для прибывших из КНР
29 декабря 2022 г. 08:29
ЕС, США и еще 11 стран призвали талибов отказаться от запрета на работу женщин в НПО
ЕС, США и еще 11 стран призвали талибов отказаться от запрета на работу женщин в НПО
29 декабря 2022 г. 07:58
Экс-президент Перу Кастильо назвал обвинения против него политической местью
Экс-президент Перу Кастильо назвал обвинения против него политической местью
29 декабря 2022 г. 07:40
В Камбодже в результате пожара в отеле погибли не менее 10 человек
В Камбодже в результате пожара в отеле погибли не менее 10 человек
29 декабря 2022 г. 07:15
Бюджет Вооруженных сил Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории
Бюджет Вооруженных сил Австрии в 2022 году стал самым высоким в истории
29 декабря 2022 г. 06:25
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 32
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 32
29 декабря 2022 г. 05:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi