В Техасе семь человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов

По меньшей мере семь человек погибли в результате наезда автомобиля у центра помощи бездомным в Браунсвилле (штат Техас).

По меньшей мере семь человек погибли в результате наезда автомобиля у центра помощи бездомным в Браунсвилле (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время он находится в больнице и проходит проверку на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ.

Следователи пока не комментируют, был ли наезд совершен намеренно.