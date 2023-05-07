О нас

В Техасе семь человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов

В Техасе семь человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов По меньшей мере семь человек погибли в результате наезда автомобиля у центра помощи бездомным в Браунсвилле (штат Техас).
Другие страны
7 мая 2023 г. 22:11
В Техасе семь человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов

По меньшей мере семь человек погибли в результате наезда автомобиля у центра помощи бездомным в Браунсвилле (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время он находится в больнице и проходит проверку на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ.

Следователи пока не комментируют, был ли наезд совершен намеренно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Texasda avtomobil piyadaların üzərinə sürülüb, ölənlər var

Самое читаемое

Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi