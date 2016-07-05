​В Техасе с рельсов сошли пять вагонов с химикатами, есть пострадавшие

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Пять вагонов товарного состава, перевозившего химикаты, сошли с рельсов вблизи американского города Сан-Антонио (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press.

По его данным, поезд перевозил раствор гидроксида натрия, авария произошла в промышленной зоне к юго-западу от города. В результате вылилось около четырех тысяч литров щелочи. По крайней мере два человека получили ранения: они находились в перевернувшемся вагоне.

После происшествия власти в целях безопасности временно эвакуировали жителей близлежащего района. Специалисты проводят сбор разлившихся химикатов. Причины аварии выясняются.