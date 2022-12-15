В Техасе разрешили сотрудникам школ иметь при себе оружие

Власти школьного округа штата Техас разрешили сотрудникам образовательных учреждений во время работы иметь при себе огнестрельное оружие на фоне участившихся случаев его применения.

Власти школьного округа штата Техас разрешили сотрудникам образовательных учреждений во время работы иметь при себе огнестрельное оружие на фоне участившихся случаев его применения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Программа Guardian нацелена на то, чтобы помочь школьникам и учителям защититься от стрелков до прибытия [сотрудников] правоохранительных органов", - сказал глава школьного совета города Келлер (штат Техас) Чарльз Рандклев. Ряд учителей в добровольном порядке смогут пройти специальную программу по обращению с оружием.

Как уточняет телеканал, мнения родителей о новой инициативе разделились. Часть из них считает, что подобное решение только увеличит угрозу для здоровья и жизни их детей.

Программа Guardian, по словам Рандклева, является ответом на стрельбу в начальной школе в Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. Огонь открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос, действовавший в одиночку. Злоумышленника застрелили прибывшие на место происшествия полицейские. В результате стрельбы погиб 21 человек, в том числе 19 детей.