В Техасе разбился самолет американских ВВС

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon потерпел крушение недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Представитель отдела базы по связям с общественностью Майкл Макганн заявил, что сведений о состоянии пилотов нет.

На месте работают специалисты по оказанию чрезвычайной помощи.