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    В Техасе разбился самолет американских ВВС

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon потерпел крушение недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Представитель отдела базы по связям с общественностью Майкл Макганн заявил, что сведений о состоянии пилотов нет.

    На месте работают специалисты по оказанию чрезвычайной помощи.

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