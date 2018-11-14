В Техасе разбился самолет американских ВВС

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon потерпел крушение недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Представитель отдела базы по связям с общественностью Майкл Макганн заявил, что сведений о состоянии пилотов нет.
На месте работают специалисты по оказанию чрезвычайной помощи.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости