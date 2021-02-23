В Техасе произошел взрыв

В американском городе Кэмерон (штат Техас) произошел взрыв после столкновения во вторник утром грузового поезда с топливными цистернами и фуры.

В американском городе Кэмерон (штат Техас) произошел взрыв после столкновения во вторник утром грузового поезда с топливными цистернами и фуры.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию жителей окрестных домов. Другие подробности пока не приводятся.

Как передает местное подразделение телеканала ABC, машинист поезда и водитель грузовика выжили. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.