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В Техасе произошел взрыв в отеле, пострадали десятки человек

В Техасе произошел взрыв в отеле, пострадали десятки человек По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас).
Другие страны
9 января 2024 г. 05:49
В Техасе произошел взрыв в отеле, пострадали десятки человек

По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала Fox News.

По его сведениям, один человек находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, но их жизням ничто не угрожает. Остальные получили незначительные травмы. Погибших нет.

Работающие на месте происшествия пожарные заявили, что причиной стал взрыв газа. Отмечается, что в гостинице проводился ремонт. Тем не менее она продолжала работать, были заняты 26 номеров.

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