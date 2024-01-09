В Техасе произошел взрыв в отеле, пострадали десятки человек

По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Как передает Report , об этом сообщило местное подразделение телеканала Fox News.

По его сведениям, один человек находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, но их жизням ничто не угрожает. Остальные получили незначительные травмы. Погибших нет.

Работающие на месте происшествия пожарные заявили, что причиной стал взрыв газа. Отмечается, что в гостинице проводился ремонт. Тем не менее она продолжала работать, были заняты 26 номеров.