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    В Техасе похоронили экс-президента США Джорджа Буша-старшего

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт заявил, что экс-президент США Джордж Буш-старший был похоронено в Техасе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Report. 

    «Сорок первый президент Соединённых Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрёл место последнего успокоения на территории библиотеки Буша», — отметил он. Ранее сообщалось, что Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет.

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