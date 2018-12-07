В Техасе похоронили экс-президента США Джорджа Буша-старшего

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт заявил, что экс-президент США Джордж Буш-старший был похоронено в Техасе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Report.

«Сорок первый президент Соединённых Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрёл место последнего успокоения на территории библиотеки Буша», — отметил он. Ранее сообщалось, что Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет.