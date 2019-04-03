В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе

Один человек стал жертвой пожара на химическом заводе округа Харрис в Техасе, сообщил начальник пожарной охраны округа.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, однако их число не уточняется. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.