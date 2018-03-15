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    В Техасе на химзаводе прогремел взрыв

    Есть пострадавшие среди рабочих

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на химическом заводе в техасском городе Крессон, есть пострадавшие среди рабочих.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают СМИ со ссылкой на пожарных.

    "Один человек пропал, еще один тяжело ранен в результате взрыва. По меньшей мере четыре машины скорой помощи прибыли на место происшествия. Власти рекомендуют обратиться в госпиталь тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва", - сообщает ТВ.

    Пока, по данным СМИ, об эвакуации не объявлено в области взрыва.

    Как сообщает мэр города Боб Корнетт, данный химический завод производит такие продукты, как мыло и кислоты.

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