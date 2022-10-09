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В Техасе мужчина убил 22 пенсионерки

В Техасе мужчина убил 22 пенсионерки В Техасе 49-летнего Билли Чемирмира приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство двух пожилых женщин и кражу их драгоценностей, он остается подозреваемым в 20 подобных преступлениях.
Другие страны
9 октября 2022 г. 06:59
В Техасе мужчина убил 22 пенсионерки

В Техасе 49-летнего Билли Чемирмира приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство двух пожилых женщин и кражу их драгоценностей, он остается подозреваемым в 20 подобных преступлениях.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

В Далласе, США, мужчину признали виновным в убийстве 87-летней Мэри Брукс. Ранее он был признан виновным в смерти 81-летней Люти Харрис. Кроме этого, его считают причастным к смерти 20 пожилых женщин. По версии следствия, мужчина в течение двух лет охотился на пенсионерок, убивал их и забирал драгоценности.

Одной из его жертв удалось выжить. 91-летняя потерпевшая рассказала, что неизвестный проследовал за ней до ее дома, прошел в ее квартиру, попытался задушить ее подушкой, а после забрал ее драгоценности. После ареста Чемирмира полиция пересмотрела дела, в которых дети заявляли о пропаже украшений у их умерших родителей. Предполагается, что мужчина 22 раза действовал по подобной схеме.

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